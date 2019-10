Danske OL-roere fanget i japansk tyfon har samlet forråd

Tyfonen ventes at kulminere omkring klokken 23 lørdag aften lokal tid, men hele byen har lørdag forsøgt at klargøre sig til tyfonens komme. Det har tvunget danskerne til at tænke alternativt.

- Pigerne tager situationen med ro. Vi har kun morgenmad på hotellet, så vi var ude og hente forsyninger i formiddag, eftersom butikkerne allerede lukkede klokken 12, siger sportschef Finn Trærup-Hansen i en pressemeddelelse.

- Det regner enormt kraftigt, der er ingen biler eller mennesker i gaderne, og der er også lukket ned for togdriften. Vi bor på 15. sal, og det gynger noget, men vi har ikke nået højdepunktet endnu.

Ud over at besigtige forholdene skulle Frida Sanggaard Nielsen, Lærke Berg Rasmussen, Ida Gørtz Jacobsen og Christina Juhl Johansen, som udgør damefireren, også have trænet.

Men uvejret har tvunget træner Mads Haubro til at finde på alternativ træning for atleterne, som er blevet sendt op og ned ad trapperne på hotellet for at holde den fysiske træning ved lige.

- Turen var mest ment som en måde at få stillet roernes nysgerrighed, siger Finn Trærup-Hansen.

- Vi vidste allerede, at træningen ville have haft begrænset effekt, eftersom der også er alle mulige andre roere og kajakroere på vandet, men selvfølgelig er det frustrerende, at vejret ikke har været bedre.

Ifølge japanske medier skulle tyfonen dø ud i løbet af natten, og derfor håber den danske rodelegation, at man allerede søndag kan aflægge OL-byen og rostadion et besøg.

Mandag er planen, at man flyver til byen Ogata 600 kilometer fra Tokyo, hvor roerne skal på træningslejr op til OL næste år.