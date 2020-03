Danske OL-roere får aflyst stævner i Italien

Frygten for coronavirus betyder, at to World Cup-stævner i Italien bliver aflyst. De skulle have været afholdt i april og maj.

Det har Det Internationale Roforbund (Fisa) besluttet, skriver Dansk Forening for Rosport tirsdag.

Dermed kommer de danske landsholdsroere ikke til at rejse til Italien som et led i forberedelserne til OL i Japan til sommer.

Det ene World Cup-stævne skulle have været afviklet i starten af maj i Varese, mens det andet stævne var planlagt i dagene fra 10. til 12. april i Sabaudia. Ingen af dem bliver dog til noget.

De danske landsholdsroere forbereder sig i øjeblikket på OL i årets anden træningslejr i Portugal. Det gør de frem til 17. marts.

Truppen i Portugal består af blandt andet af herrernes singlesculler og damefireren uden styrmand. De har allerede kvalificeret sig til OL.

Fisa meddeler, at et europæisk OL-kvalifikationsstævne i Italien også er aflyst i april.

Den aflysning får dog ingen betydning for de danske roere, da de ikke skulle deltage i netop det stævne.

- Det betyder ikke noget for os, siger roernes sportschef, Finn Trærup-Hansen, til Ritzau.

Der er også danske roere, der fortsat kæmper for en OL-plads, og det er planen, at de skal deltage i OL-kvalifikationsregattaen i Luzern fra 17. til 19. maj.

- Her er det planen, at de skal deltage, fortæller Finn Trærup-Hansen.

Sportschefen og trænerteamet har drøftet konsekvenserne af aflysningerne af stævnerne i Italien.

I den nærmeste fremtid vil der blive taget stilling til, hvilke tiltag man gør for at sikre roerne den optimale forberedelse frem mod OL trods aflysningerne i Italien, oplyser Finn Trærup-Hansen.

- Vi går glip af noget konkurrence og får ikke set, hvor meget fart vi har. Så vi står med en udfordring, siger han.