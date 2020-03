Danske OL-roere afbryder træningslejr før tid

De har således valgt at rejse hjem fra en træningslejr i Portugal før tid. Det sker, efter at myndighederne fredag anbefalede alle danskere i udlandet til at rejse hjem.

Det skriver Dansk Forening for Rosport i en pressemeddelelse.

Det danske rolandshold har været i Portugal siden 4. marts, og det var planen, at træningslejren skulle fortsætte frem til 8. april med en uges pause indlagt.

Men de planer er altså nu blevet skrottet.

- Det er meget ærgerligt, at vi var nødt til at tage denne beslutning, siger sportschef Finn Trærup-Hansen i pressemeddelelsen.

- Vi har haft meget gunstige betingelser for at forberede os i Portugal, roerne har været meget glade for at være dernede, og der har ikke været nogen sygdom i truppen.

Danskerne skal i april sende deres udstyr til Japan forud for OL i Tokyo. Det er blandt andet også usikkerheden omkring logistikken i den forbindelse, der har fået roerne til at tage hjem.

- Vi havde diskuteret, om vi skulle være blevet til tirsdag, hvor Fisa (Det Internationale Roforbund, red.) kommer med en opdatering i forhold til den videre sæson og tiltag i forhold til coronavirusset.

- Men rejsesituationen og muligheden for at få materiel hjem rummer mange usikkerhedsmomenter i øjeblikket, siger Finn Trærup-Hansen.