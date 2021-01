Danske OL-håb sejler sig til førstepladser på Lanzarote

Det er således blevet til to danske sejre ved Lanzarote Olympic Winter Regatta.

I katamaranklassen Nacra 17 hentede Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck også den samlede sejr.

Her var afgørelsen dog mere tæt, og den danske duo tog sejren med et hul på to point ned til en tysk båd.

I kvindernes 49er-FX blev det til en femteplads til Ida Maria Baad Nielsen og Marie Thusgaard.

I alt er der blevet konkurreret i otte af de i alt ti olympiske bådklasser på Lanzarote.

En lang række af verdens bedste sejlere er for tiden samlet på Lanzarote på grund af sundheds- og rejserestriktioner som følge af coronapandemien. Den spanske ø er en del af De Kanariske Øer.