Dansk veteran skal skyde olympiske duer for tredje gang

Der er sat navn på endnu en dansk deltager ved næste sommers OL i Tokyo.

Bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund (DIF) har således udtaget skeetskytten Jesper Hansen efter en indstilling fra Dansk Skytte Union, oplyser DIF i en pressemeddelelse.

Det bliver tredje OL i træk, at den 38-årige sjællænder skal skyde efter flyvende lerduer.

- Jeg glæder mig over, at den første skytte nu er udtaget, og jeg er sikker på, at vi har fundet en løsning, som giver skytterne de bedste betingelser i Tokyo.

- Danskerne kan se frem til nogle spændende konkurrencer fra skydebanen, og forhåbentlig kommer Jesper Hansen til at spille en hovedrolle, siger Søren Simonsen, der er DIF's chef de mission til OL.

Jesper Hansens to hidtidige OL-deltagelser har haft et blandet udbytte. Han skuffede og blev nummer 26 i London i 2012, men gjorde en meget bedre figur i Rio fire år senere, hvor han sluttede som nummer fem.

Han mener selv, at han lærte meget af fiaskoen i OL-debuten.

- Til OL i London i 2012 væltede hele korthuset for mig. Til den officielle træning, lige inden vi skulle i konkurrence, udbrød et kæmpe tordenvejr, og jeg fik jeg ikke lov til at skyde.

- Jeg syntes, at alt gik mig imod, og jeg magtede ikke komme videre rent mentalt. Sådan ville jeg ikke reagere i dag, for i mellemtiden har jeg været så meget forskelligt igennem. Jeg har haft fiaskoer og succeser, så jeg har en helt anden rutine at trække på.

- OL er et kæmpe cirkus, og det skal man kunne forholde sig til. I Rio ved mit andet OL var det meget nemmere for mig at holde fokus i forhold til London-legene, hvor jeg hele tiden blev bragt ud af kurs, siger Jesper Hansen.

I 2013 opnåede han karrierens hidtil største resultat, da han skød sig til guld ved VM i Peru.