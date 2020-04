Dansk verdensmester tror på Tour de France i juli

Men han forventer, at der går en rum tid, før han igen får mulighed for at vise sin regnbuefarvede VM-trikot frem.

- Mit håb er, at vi kan nå at køre DM og så Tour de France bagefter. Nu har vi lige fået at vide, at vi nok ikke skal regne med at køre cykelløb igen før tidligst midt-juni, siger Mads Pedersen.

Schweiz Rundt, der skulle være kørt fra den 7. juni, er seneste offer i rækken af store, aflyste cykelarrangementer. Ved DM er herrernes linjeløb sat til afholdelse den 21. juni, og en aflysning eller flytning truer.

Mads Pedersen understreger derfor, at afholdelse af DM mest af alt er en drøm.

- Jeg tror, Touren er rimelig realistisk. Måske rykker de løbet en uge eller to med start i juli, nu hvor der er plads i kalenderen, efter OL er flyttet. DM håber jeg bare meget på. Det er så vigtigt for dansk cykelsport, at der bliver kørt et nationalt mesterskab, siger den 24-årige danske verdensmester.

Siden coronakrisen blev årsag til aflyste cykelløb på stribe og dermed ødelagde hans muligheder for at vise sig frem i VM-trøjen i sine favoritløb i foråret, har han holdt formen ved lige og forsøgt at få det bedst mulige ud af den øgede fritid.

- Det er jo nærmest som i off-season. Så det er på cyklen i et par timer, og ellers er vi i gang med at flytte bolig, og det bruger vi meget tid på. Så tankerne er lidt væk fra cykelløb, selv om det er lidt bittert, når man gerne ville have kørt, siger Mads Pedersen.

Han regner med at kunne være tilbage i absolut topform på en god måneds tid.

- Lige nu er selve formen selvfølgelig bedre end udenfor sæsonen, for det handler om at holde formen ved lige uden at gå i restitution, så man hurtigt kan rykke på det, når vi får et go, og der kommer cykelløb igen.

- Jeg skal nok bruge en tre ugers tid for at nå derop formmæssigt, og efter fire uger skulle jeg gerne kunne være tæt på toppen. Det er mere mentaliteten, der er i vinterpause. Man kører ikke rigtig intervaller og måske kun i fire timer med lidt sjov, godt tempo og lidt i skoven, siger verdensmesteren.

Som det meste af Danmark træffer også han sine forholdsregler i dagligdagen.

- Man er jo nødt til at tage sine forholdsregler i forhold til at isolere sig. Min mor er sygeplejerske, så hende sidder vi ikke ligefrem på lårene af, og jeg holder ekstra afstand til mennesker generelt.

- Det bliver mest bare til en osteklokke med mig selv og konen derhjemme.

Mads Pedersen tror ikke meget på løsningen med at køre cykelløb uden tilskuere, men vil generelt ikke bruge krudt på den slags teoretiske overvejelser. Han glæder sig bare til den dag, hvor han kan køre i felt om sejre igen.