Mads Pedersen kører sæsonens første World Tour-løb, når det går løs ved Tour Down Under. (Arkivfoto)

Dansk verdensmester åbner med frie tøjler i Australien

Mads Pedersen får to etaper til at køre sin egen chance, inden han skal hjælpe hjemmebanefavoritten Porte.

Gør hvad du vil på de to første etaper. Derefter skal du hjælpe Richie Porte.

Det er den meget klare plan for den danske cykelverdensmester Mads Pedersen (Trek), som for første gang i denne sæson skal lufte sine regnbuefarver på World Touren ved Tour Down Under i Australien.

- Vi er her for at vinde løbet sammenlagt med Richie Porte, og han kan regne med maksimal opbakning af et stærkt og motiveret mandskab, siger den danske Trek-sportsdirektør Kim Andersen til politiken.dk.

- Mads får frit spil på de to første flade etaper, men går derefter 100 procent ind i vores overordnede satsning på Richie.

To etaper til at jagte egen succes er ikke meget for den 24-årige verdensmester, som formentlig vil blive jagtet intenst af sprinterholdene, hvis han begiver sig på togt.

Der er en del store sprintere til start i løbet, og de to første etaper er oplagte mål for feltets hurtigste, som ellers kun på den femte af de seks etaper kan gøre sig forhåbning om sejr.

Ellers byder løbet på to kuperede etaper samt en afsluttende bjergetape.

Selv om Mads Pedersen har fri til at gå i udbrud på de to første etaper, er det ikke stor personlig succes, som har hans fokus i sæsonåbningen.

- Jeg er først og fremmest her i Australien for at arbejde for holdet, og jeg håber så, det kan medvirke til at opbygge formen til klassikerne i april, hvor jeg for alvor stiler efter at lave topresultater, lyder det fra Mads Pedersen til Politiken.

Treks 34-årige holdkaptajn, Richie Porte, vandt løbet i 2017, mens han i 2015, 2016, 2018 og 2019 sluttede som nummer to.

1. etape køres natten til tirsdag dansk tid.