Dansk vægtløftning drømmer om uventet OL-deltagelse

Det vil ifølge eliteudvalgsformand Anders Bendix Nielsen betyde enormt meget at komme med til OL igen.

- Hvis man ved, hvor få ressourcer dansk vægtløftning har, og hvad vi konkurrerer imod, vil det være en helt vild præstation. Det bør slet ikke kunne lade sig gøre, så det vil være helt enestående.

- Det vil være fantastisk, hvis vi kan få den synlighed, som en OL-billet vil give, siger Anders Bendix Nielsen.

Han fortæller, at det først var i 2020, at man overhovedet begyndte at drømme om at komme med igen. Det hænger sammen med måden, man kvalificerer sig på.

- Før i tiden var det umuligt for en dansk løfter at komme med, men nu kører man med individuel kvalifikation, og det har nogen taget til sig og har forstået at bruge som motivation og har løftet sig op på et niveau, vi ikke har set før, siger formanden.

Han tænker ikke mindst på Sandra Jensen, der ved EM i april satte en række danske og nordiske rekorder i 49 kilo-klassen.

- Sandra Jensen havde et afsindigt godt EM. Hendes resultater ved EM er de bedste af en dansk kvinde nogensinde.

- Hun gjorde det, at hun skiftede en vægtklasse ned for trekvart år siden, og det har banet vejen. Det er en stor ændring at lave sent i karrieren, men det har virkelig været en god satsning.

- Sandra var slet ikke inde i billedet til OL for et år siden, hvor der var en bruttotrup på fem løftere, som der blev arbejdet med. To af dem er stadig med i gamet, fortæller Anders Bendix Nielsen.

Det drejer sig om Louise Vendekilde og Tim Kring, men det er altså Sandra Jensen, der ifølge formanden har den største chance for at hente billet til OL gennem kvalifikationsranglisten.

Hun kan i de kommende dage gøre sine chancer endnu større med en god indsats ved et stævne i Colombia - Iberoamerican Championships - der afvikles fra 10. til 14. maj.

Her deltager også Louise Vendekilde, der skal forsøge at klare de danske OL-krav, før hun kan drømme videre om OL.

Den endelige afklaring om OL-billetter falder dog først omkring 11. juni.

Kvalifikationen er nemlig et kringlet puslespil, hvor de største nationer skal prioritere mellem vægtklasserne, da de maksimalt må stille med fire udøvere af hvert køn.