Dansk triatlet henter andenplads og rekord i debut

- Jeg er helt oppe at køre over at lave en så stærk præstation i min debut. Jeg kom til Arizona for at konkurrere, men også for at lære af distancen, siger Helle Frederiksen i en pressemeddelelse.

Ifølge Helle Frederiksen var betingelserne i Arizona ikke til hurtige tider.

- Det overraskede mig virkelig, da jeg krydsede målstregen, at høre, hvad min tid var.

- Jeg kan tage så meget med fra dette resultat, og jeg tænker, at det kun er begyndelsen, siger hun.

Den 36-årige dansker er verdensrekordholder på den halve distance, som består af 1,9 kilometer svømning, 90 kilometer cykelløb og 21,1 kilometer løb.

Også Michelle Vesterby var godt med fremme i Arizona.

Hun sluttede på fjerdepladsen i tiden 9 timer, 4 minutter og 42 sekunder.

Finske Kaisa Sali vandt Ironman Arizona i tiden 8 timer, 51 minutter og 54 sekunder.