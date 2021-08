Dansk træner i Counter-Strike får to års karantæne

Counter Strike-træneren Nicolai "Hunden" Petersen er fredag blevet idømt en karantæne på to år for at have til hensigt at dele taktiske oplysninger med andre end sit eget hold.

Petersen blev politianmeldt og senere fyret hos holdet Heroic for at have forsøgt at dele materiale med personer uden for organisationen.

- Mr. Petersen, der på daværende tidspunkt var ansat som træner for CS:GO-holdet Heroic, som skulle deltage i IEM Cologne, sendte strategisk hold-information digitalt gennem Google Drive-appen til en medarbejder fra et konkurrerende hold, skriver Esic i sin begrundelse ifølge TV2.

Petersen udtaler til TV2, at han er dybt berørt af situationen, og han er ulykkelig over, at han ikke er blevet hørt i sagen, da han mener, at der er tale om en vurderingssag.

- Jeg er aldrig blevet hørt i sagen. Det eneste, Esic har gjort, er at true mig ved at sige, at hvis jeg vælger at appellere dommen, får jeg fem års karantæne i stedet. siger han.

De to års karantæne strækker sig fra 25. august 2021 til 24. august 2023, hvor han ikke kan deltage i Esic-events.