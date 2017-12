Dansk træner er tæt på VM-chok mod eksverdensmestre

Japan er vært for håndbold-VM for kvinder om to år, og under den danske træner Ulrik Kirkelys ledelse er japanerne allerede nu ved at sammensætte et slagkraftigt landshold.

Japanerne var lørdag aften uhyre tæt på at skabe et VM-chok ved at slå de tidligere verdensmestre fra Brasilien, men trods japansk føring i mere end 58 minutter måtte holdet nøjes med 28-28.