Dansk topsprinter er klar til at svække sit farligste våben

Men Emma Norsgaard har paradoksalt nok slet ikke lyst til at være sprinter. Den 22-årige dansker er allerede i fuld gang med at gøre sig selv til en anden rytter.

- Jeg har altid set mig selv som 100 procent sprinter, men nu går mine tanker hen imod at blive en klassikerrytter.

- Jeg vil gerne være en allrounder, så det ikke kun er massespurterne, jeg satser på, og så snart, der er et bump på vejen, så kan jeg ikke være med, siger Emma Norsgaard.

Hun er sammen med Cecilie Uttrup de danske håb i lørdagens landevejsløb ved VM.

Her er det netop Norsgaards evner som afslutter, der gør hende til den perfekte medkaptajn til den klatrestærke Uttrup på den let kuperede rute i Belgien.

Men når hun til daglig træner time efter time på vejene omkring hjemmet i Andorra, er det nærmest alt andet end spurterne, der er i fokus.

- At være ren sprinter siger mig ikke så meget mere. Også fordi der næsten altid er en hollænder, der er en lille smule hurtigere. Jeg har rigtig mange andenpladser.

- Jeg bevæger mig stille og roligt i den rigtige retning, hvor jeg godt kan køre lidt opad.

- Samtidig vil jeg også gerne satse hårdt på enkeltstart. Det er fedt at kunne være lidt med over det hele, og det er en fordel, når jeg skal køre etapeløb, forklarer Emma Norsgaard.

Hun er klar over, at det i længden kan koste nogle procent i massespurterne. Men foreløbig mener hun ikke, at hun er blevet en dårligere sprinter af at tilbringe masser af træningstimer i bjergene og på enkeltstartscyklen.

Og lørdag er hun klar til at slå til, hvis hun sidder fremme blandt de forreste, når VM-løbet skal afgøres.

- Jeg føler, at uanset hvilken gruppe jeg kommer ind i, så har jeg en okay chance for at være med i spurten, siger Emma Norsgaard.

I denne sæson er hun noteret for seks sejre for sit spanske World Tour-hold, Movistar.