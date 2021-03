Dansk topscorer forlader sit holds træningslejr i protest

Fodboldspilleren, der blev topscorer i den bedste norske række i den forgangne sæson, har ikke fået sit ønske om et skifte opfyldt.

Klubben Bodø/Glimt har afslået flere bud fra udenlandske bejlere, men Junker mener, at han er blevet lovet et skifte.

Bodø/Glimt bekræfter i en pressemeddelelse, at Junker ikke længere er at finde på holdets træningslejr.

- Vi har registreret, at han nu har forladt træningslejren i Spanien. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Vi og alle andre forstår, at Kasper ønsker at begive sig ud på et nyt eventyr, men tilbuddene skal også være rigtige for klubben. Klubben vil løbende vurdere sagen, skriver Bodø/Glimt.

Klubben oplyser, at der senest kom et bud fra en japansk klub lørdag eftermiddag. Men det er ikke længere aktuelt at sælge ham med lidt over en uge tilbage af transfervinduet i Norge.

27-årige Kasper Junker fik sit store gennembrud som en af sit holds største profiler i 2020. Han scorede 27 mål i sæsonen, hvor Bodø/Glimt fejede al modstand af banen og vandt det norske mesterskab.

Holdet er i gang med forberedelserne til den kommende sæson. På grund af coronasituationen i Norge er sæsonstart i Eliteserien udskudt til 1. maj.