Dansk tilskuer: Englænderne blev helt stille efter vores mål

- Vi blev på stadion et godt stykke tid efter slutfløjtet for at hylde det danske mandskab, men derefter begyndte folk at bevæge sig hjemad. Det skyldes selvfølgelig også resultatet, at festen ikke fortsætter inde i London, siger han natten til torsdag.

På forhånd var de danske tilskuere i stort undertal med omkring 8000 rød-hvide tilhængere mod over 50.000 engelske fans, men hjemmeholdets tilhængere blev tavse, da Mikkel Damsgaard bragte Danmark foran i det 30. minut.

- Der blev helt stille blandt englænderne på stadion, og man kunne virkelig høre danskerne, siger Kasper Klemmesen.

- Men det var desværre en kortvarig fornøjelse, tilføjer han med henvisning til, at England udlignede ni minutter senere.

I Englands kamp mod Tyskland tidligere i turneringen var der ifølge flere medier en lidt fjendtlig holdning blandt visse af de engelske tilskuere over for tyskerne, men mod Danmark var stemningen mellem de to holds tilhængere fin. Sådan oplevede Kasper Klemmesen det i hvert fald.

- Jeg kunne ikke høre, om der blev buhet under den danske nationalsang, og i løbet af dagen talte jeg med mange englændere, som ønskede os en god kamp. Jeg synes, de har været rigtig fine, men nu har de selvfølgelig håneretten, og det er noget, de går meget op, siger Kasper Klemmesen, der bor i London.

Selv om de danske EM-drømme nu er slut, var semifinalen en stor oplevelse.

- Jeg havde håbet på en straffesparkskonkurrence. Danmark kunne ligeså godt have været i finalen. Jeg har været til mange fodboldkampe, men det her har været en kæmpe oplevelse, siger han.