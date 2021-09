Dansk tennisspiller taber kvalifikationsfinale i USA

Det står klart, efter at han sent søndag aften dansk tid tabte kvalifikationsfinalen til italienske Salvatore Caruso med cifrene 6-4, 3-6, 6-7 (7-9).

Holmgren ligger bare nummer 903 på verdensranglisten, mens Caruso er nummer 124. Derfor kommer nederlaget heller ikke som den store overraskelse.

Danskeren kan dog se tilbage på en formen præstation i kvalifikationsfinalen, hvor han var et mulehår fra at nå sin første ATP-turnering nogensinde.

Efter et tæt spillet opgør hvor de to kombattanter delte de to første sæt mellem sig skulle det hele afgøres i tredje sæt, der endte med at gå i tiebreak ved stillingen 6-6.

I tiebreaken lykkedes det 23-årige Holmgren at afværge hele fire matchbolde fra italieneren, inden han selv fik muligheden for at afgøre kampen ved stillingen 7-6.

Salvatore Caruso formåede dog at få kæmpet sig tilbage, og da italieneren vandt de næste tre bolde, så kunne han juble over sejren efter at have vundet tiebreaken 9-7.

August Holmgren er til daglig studerende på University of San Diego. Han vil derfor formodentlig ærgre sig over ikke at få muligheden for at deltage i sin første ATP-turnering på hjemmebane.

Holmgren var også en del af det danske Davis Cup-hold, som tidligere i september slog Thailand i Kolding.