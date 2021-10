Dansk tennisspiller mødte stjerne: Fantastisk mulighed

Holmgren, der ligger nummer 901 på verdensranglisten, fik chancen i kvalifikationsturneringen, da han til daglig studerer på University of San Diego, og han var blot et enkelt point fra at spille sig ind i hovedturneringen.

Den 23-årige dansker endte dog alligevel med at få chancen i hovedturneringen, da den tredjeseedede Felix Auger-Aliassime meldte afbud.

Auger-Aliassime var oversidder i første runde, og dermed gik Holmgren direkte til anden runde, hvor han mødte den tidligere nummer tre i verden Grigor Dimitrov.

Her fik Holmgren natten til fredag dansk tid ørerne i maskinen med et nederlag på 1-6, 1-6.

På sin Instagram-profil kalder Holmgren det en "fantastisk mulighed" at møde spillere fra verdenseliten.

- At spille mod og træne med de bedste i verden viser virkelig, hvad der skal til for at nå toppen af tennis, fortsætter August Holmgren.

I kvalifikationen slog han sensationelt verdens nummer 76, Jordan Thompson, før han i kvalifikationsfinalen havde to matchbolde mod Salvatore Caruso, der lå nummer 124.

- Alle her har et eller flere store våben, god serv eller returnering, og er meget stærke og hurtige.

- Den intelligente spiller vinder. Jeg blev sendt ud at løbe over hele banen, hver gang jeg slog en bold op ad linjen for tidligt. At finde det rigtige spil og holde fast i det indtil det rigtige øjeblik er afgørende, skriver Holmgren.

Med de seks indtjente point i San Diego har Holmgren udsigt til at avancere omkring 90 pladser, når verdensranglisten opdateres på mandag.