Dansk tennishåb kikser kvalifikation til US Open

Det bliver heller ikke ved US Open, der begynder i næste uge, at danskeren Mikael Torpegaard får sin grand slam-debut i single.

Midtvejs i andet sæt måtte Torpegaard afbryde kampen for at modtage behandling efter at være blevet brudt til 2-3. Derfra begyndte nedturen for danskeren.

Torpegaard også fik også en ærgerlig start på kampen, da han blev brudt i sit første serveparti og hurtigt kom bagud 0-3. Den modgang fik han dog kæmpet sig tilbage fra og svarede igen ved selv at bryde.

Der skulle vise sig at komme to breaks mere i første sæt. Først brød colombianeren til 6-5, men danskeren svarede omgående igen og fremtvang tiebreak. Her var Torpegaard stærkest, da han vandt tiebreaken 7-3.

Siden fulgte et andet sæt, der resultatmæssigt knækkede midtvejs, efter at Torpegaard måtte modtage behandling.

I det afgørende tredje sæt begyndte det lovende for danskeren, som fik hele seks breakmuligheder i colombianerens to første servepartier. Ingen af dem blev dog udnyttet, og i stedet blev Torpegaard selv brudt til 1-3.

Siden brød colombianeren igen og vandt sættet med de overbevisende cifre 6-1.

Daniel Elahi Galán Riveros skal vinde en kamp mere for at få en plads i US Open.