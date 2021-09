Dansk tennis rider på en bølge af succes

Dansk tennis rider på en bølge, og fremtiden med de to 18-årige profiler tegner mere end lys. Jens Anker Andersen medgiver da også, at det er en god tid som sportschef i Dansk Tennis Forbund.

- Det er da sjovt og spændende at se dem gøre det så godt i toppen, indleder sportschefen.

Søndag så han Tauson stryge til tops i Luxembourg, efter at hun på vejen slog tre spillere fra top-35 i tre sæt.

- Det viser, at hun har en stærk konkurrencementalitet og vindervilje. Hun har den der fandenivoldskhed og tro på, at hun kan slå dem alle, og det hjælper hende, når det bliver tæt.

- Jeg så en meget moden Clara, der har bevaret sin evne til at være god, når det gælder, og sit topniveau, men hun har løftet sit bundniveau og begår færre fejl, selv om hun stadig går efter sine slag, vurderer Jens Anker Andersen.

Med triumfen avancerede Tauson til sin hidtil bedste placering på verdensranglisten som nummer 52.

- Vi havde et mål for året, hvor top-100 ville være fint, og top-50 ville være fantastisk. At hun allerede er deroppe er super godt, men hun har også potentiale til det.

- For Clara handler det meget om proces, og udvikling betyder mere for hende end at gå målrettet efter turneringssejre, og set i det lys er det måske overraskende hurtigt, at hun allerede har vundet to WTA-turneringer.

Den jævnaldrende Holger Rune ønskede ikke at stå tilbage for Tauson, da han onsdag slog verdens nummer 24.

- Det var en imponerende sejr, helt sikkert hans bedste til dato, lyder det fra sportschefen.

Rune var igennem kvalifikationen for at komme til hovedturneringen, og på vejen til kvartfinalen har han tre gange været bagud med 0-1 i sæt, før han vendte kampen på hovedet.

- Han har samme fandenivoldskhed som Clara, og så er han ikke bange for at tabe, når det bliver tæt. Han giver den bare mere gas. Når han vinder så mange tresættere, tyder det også på, at hans fysik er forbedret.

- Tennismæssigt er han næsten perfekt. Der er intet, han ikke kan.

Med sejrene i Metz ligger Rune allerede til at rykke op som nummer 124 på verdensranglisten, og går han hele vejen i Frankrig, kiler han sig ind blandt de 90 bedste.

Det vil opfylde Runes mål om at bryde igennem til top-100 i år.

- Med hans tempo er det ikke usandsynligt, og jeg tror da også, at han allerede ville være i top-100, hvis det ikke havde været for corona, hvor spillerne fik frosset deres point, så det var sværere for de unge at slå igennem.

- Når man slår verdens nummer 24, hører man bestemt også hjemme i top-100, vurderer Jens Anker Andersen.

Rune spiller fredag kvartfinale mod verdens nummer 16, Pablo Carreño Busta fra Spanien.