Dansk tempotalent skifter til World Tour-hold

Det danske stortalent Mikkel Bjerg skal fra næste år cykle på højeste niveau.

Ved årsskiftet bytter han Hagens Berman Axeon-holdet ud med World Tour-holdet UAE Emirates, hvor han har underskrevet en treårig kontrakt.

Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

Den dobbelte U23-verdensmester i enkeltstart har valgt UAE, fordi holdet har vist den største interesse i at udvikle unge ryttere, siger han til holdets hjemmeside.

- På mit nuværende hold arbejder unge ryttere sammen og motiverer hinanden, og jeg er interesseret i at gøre det samme hos UAE i næste sæson.

- Jeg vil gerne fortsætte min udvikling i både landevejsløb og i enkeltstart. Jeg sigter efter nogle gode resultater, men det er endnu vigtigere for mig, at jeg lærer fra mine erfarne holdkammerater, så jeg bliver vant til at cykle på et højere niveau, siger danskeren.

Team manager Joxean Matxin er begejstret for tilgangen af danskeren.

- Mikkel er et af de varmeste talenter i verden, når det kommer til tidskørsel.

- Han er ikke kun god i tidskørsel, han kan også blive en meget alsidig cykelrytter, der er god på flad vej, brosten og korte stigninger, siger Joxean Matxin blandt andet.

I februar fortalte danskeren til TV2 Sport, at det var et stort mål for ham at få en plads på et Tour-hold i 2021, når det prestigefyldte etapeløb begynder i København med Bjergs favoritdisciplin, enkeltstart.

På sit nye hold får han flere prominente holdkammerater. Han skal blandt andre køre sammen med den tidligere Vuelta-vinder Fabio Aru og sprinterne Fernando Gaviria og Alexander Kristoff.

Den unge dansker blev kåret til Årets Fund i 2017. Det er Danmarks ældste idrætspris, der uddeles i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og Politiken.