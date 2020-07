Dansk talent skal lære af comeback-Alonso

Forud for sæsonens andet Formel 1-løb kom det frem, at Fernando Alonso gør comeback i 2021. Det smækkede foreløbig Renault-døren i for Christian Lundgaard.

Her kom nyheden om, at den dobbelte Formel 1-verdensmester - den snart 39-årige spanier - Fernando Alonso gør comeback i motorsportens kongeklasse i 2021 for det franske fabriksteam.

Hvis Christian Lundgaard eller andre racerkørere med tilknytning til Renaults akademi gik rundt med en drøm om at få et Formel 1-sæde hos Renault i 2021, blev døren eftertrykkeligt smækket i onsdag.

