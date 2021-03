Mie Ø. Nielsen ses her under kortbane-EM i København i 2017.

Dansk svømmer fik depression efter OL-medalje i Rio

Få måneder efter OL-succesen i Rio græd Mie Ø. Nielsen både før og under svømmetræningen, siger hun.

OL-bronzemedaljen fra 2016 i holdkappen 4 x 100 meter medley står som højdepunktet i rygsvømmeren Mie Østergaard Nielsens karriere.

Kort efter den store succes blev hun dog ramt af en depression og følte ikke længere den samme glæde ved at svømme.

Det fortæller den nu pensionerede elitesvømmer til TV2 Sport.

- Svømning føltes ad helvede til. Jeg lå og græd under træningen, og jeg græd, inden jeg skulle til træning. Det havde jeg ikke prøvet før.

- Jeg var virkelig ked af det hele tiden. Jeg gemte mig for virkeligheden. Jeg gemte mig bare i min lejlighed. Jeg så ikke særligt tit mine forældre, for jeg kunne ikke se på dem, fordi jeg havde det så skidt, siger Mie Ø. Nielsen til TV2 Sport.

I december 2016 - fire måneder efter OL-succesen - bad nordjyden om at blive fritaget fra at svømme kortbane-VM, men følte sig presset til at stille op og deltog alligevel.

I april 2017 meldte hun fra til langbane-VM, selv om hun også her følte sig presset til at stille op.

Herefter stillede Dansk Svømmeunion og Team Danmark en mentaltræner til rådighed, men svømmeren valgte selv at søge hjælp hos en psykolog.

Mie Ø. Nielsen annoncerede i oktober 2020 sit karrierestop i en alder af 24 år.

I den forbindelse fortalte hun, at hun i forvejen havde planlagt at holde svømmepause efter OL i Tokyo, der oprindeligt var planlagt til afholdelse i sommeren 2020, men som på grund af coronapandemien er udskudt et år.

OL-bronzemedaljen i 2016 blev vundet sammen med Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume.