Dansk svømmehåb imponerer med sikker finaleplads ved EM

Den 20-årige dansker svømmede sig i sikker stil i finalen i 50 meter butterfly ved at vinde sin semifinale i tiden 25,33 sekunder.

Samlet var hendes tid næstbedst kun overgået af hollænderen Ranomi Kromowidjojo, der svømmede distancen på 25,28 sekunder.

Førstepladsen i semifinaleheatet lod til at komme som en overraskelse for de fleste i salen, men ikke for Emilie Beckmann selv.

- Jeg kunne godt se, at jeg var i den svage semifinale, så jeg følte også, at jeg havde noget, som jeg skulle ud at bevise, siger hun.

Publikum gjorde da også sit for at drive både hende og Caroline Erichsen frem med store jubelbrøl, da deres navne blev råbt op.

- At mærke opbakningen fra publikum. Hold kæft, hvor var det fedt, siger Emilie Beckmann.

Bemærkelsesværdigt var det dog også, at den svenske supersvømmer Sarah Sjöström i samme semifinale ikke nåede med blandt de otte finaledeltagere.

Sjöström måtte nøjes med niendebedste tid.

Semifinalernes anden danske deltager, Caroline Erichsen, nåede heller ikke med i finalefeltet.

Hun blev nummer syv i sit semifinaleheat og havde samlet 14.-bedste tid.

Det var ikke kun Emilie Beckmann, der gav det store publikum i Royal Arena noget at juble over.

I 100 meter fri leverede Pernille Blume en fin præstation, da hun overlegent vandt sin semifinale i tiden 52.09. Hendes tid var den næstbedste på tværs af de to heats.

Kun franskmanden Charlotte Bonnet var hurtigere end den danske OL-triumfator.

Skal man tro Pernille Blume, har hun mere at give af i finalen, som svømmes fredag.

- Jeg følte, at jeg var i kontrol, og da jeg nåede til de sidste 25 meter, kunne jeg se, at der ikke var nogen grund til at sætte en kæmpe sprint ind, siger hun.

Fredagens finale får til gengæld ikke deltagelse af Emily Gantriis. Hendes tid i semifinalen, 54,21 sekunder, rakte til en 13.-plads.