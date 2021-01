Dansk stortalent står for drømmeoplæg i sejr over Inter

Stortalentet Mikkel Damsgaard leverede onsdag 11 sekunders fodboldmagi.

Den danske landsholdsspiller stod for et flot oplæg i Sampdorias sejr på 2-1 over Inter.

20-årige Damsgaard modtog bolden på midten af banen, snød fire Inter-spillere med finurlige driblinger og lagde den perfekt til rette for holdkammeraten Keita Baldé, som scorede til 2-0 syv minutter før pausen.