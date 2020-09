Dansk stortalent jagter Le Mans-triumf i første hug

Den 25-årige Mikkel Jensen står med gode kort på hånden for at vinde LMP2-klassen - den næstbedste klasse - som en del af det russiske G-Drive Racing-hold.

- Teamet har gjort det rigtig godt gennem årene, og når man er på listen over vinderfavoritter, så stiger ambitionerne, og det samme gør nervøsiteten. Jeg kan godt mærke, der er høje forventninger til weekenden, men sådan skal det også være, siger Mikkel Jensen.

Sportschefen hos Dansk Automobil Sports Union (Dasu), Bo Baltzer Nielsen, kalder Mikkel Jensen et af Danmarks allerstørste talenter.

- Han er blevet headhuntet til et af de allerstørste hold i den klasse på grund af sine resultater og kvaliteter, og de er blandt favoritterne, siger Bo Baltzer Nielsen.

Han kalder Mikkel Jensens baggrund for en smule usædvanlig.

- Fordi han ikke har kørt så meget gokart, som ellers ofte er grundlaget. Han startede også lidt sent og gik meget hurtigt over til at køre Formel-biler, vist allerede som 16-årig, siger Bo Baltzer Nielsen.

- Han viste hurtigt et usædvanligt talent og blev tysk mester i Formel 4. Han har en fremragende evne til at analysere sin bil og regulere den. Det er hans store force, som han kan bruge i Le Mans, fordi man skal kunne omstille sig undervejs.

Mikkel Jensen, der fortæller, at han har udsigt til at skulle køre 9 af de 24 timer, er bevidst om, at han skal være omstillingsparat.

- Den største faktor bliver, hvor meget banen forandrer sig undervejs i form af greb. Det skal man nok have kørt et helt løb for at være klog på.

- Vejret spiller naturligvis også ind, for hvis regnen kommer, kan man risikere at køre på drivvåd og helt tør asfalt på samme omgang, fordi banen er så kæmpe, siger Mikkel Jensen.

Han havde set frem til at køre foran 250.000 tilskuere, som normalt omkranser banen. På grund af coronasituationen er der ikke tilskuere til stede, men der er stadig meget på spil.

- Le Mans har hele motorsportsverdenens opmærksomhed, og et godt resultat kan være afgørende for min karriere fremover, lyder det fra Mikkel Jensen.

I GTE Pro-klassen, løbets tredjebedste, er der lagt op til danskerfight helt fremme.

Michael Christensen i sin Porsche samt Nicki Thiim og Marco Sørensen, der kører sammen i en Aston Martin, er ikke blot blandt favoritterne til klassesejren. De kæmper samtidig om det samlede verdensmesterskab, som Michael Christensen vandt sidste år.

De resterende danske deltagere i 24-timers-løbet, der begynder lørdag klokken 14.30, er Anders Fjordbach, Nicklas Nielsen, Michelle Gatting og Jan Magnussen, der deltager for 22. gang i Le Mans.