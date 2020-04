Dansk stortalent: Hvem kan låne mig en tennisbane?

Alle turneringer er foreløbigt suspenderede frem til juli, og Runes vanlige træningsfaciliteter i HIK er lukkede.

Derfor har det været nødvendigt at tænke alternativt. 16-årige Rune har sågar spillet minitennis - udgaven med større og langsommere bolde som normalt spilles af børn - i en kammerats have for at holde sig i gang.

- Det var meget sjovt. Man må jo tænke kreativt for at slå til bolden, men jeg vil hellere have en rigtig bane.

Og derfor førnævnte opslag på Instagram for at kunne låne en privat bane. Den tilbudte hjælp har været overvældende.

Folk med baner i Kalundborg, Odense, Aarhus, Sønderborg og Nordsjælland samt på Møn har budt sig til med baner på kunstgræs, grus og hardcourt.

- Folk i hele Danmark har været virkeligt søde og fine til at hjælpe. Onsdag fik jeg to timer på hardcourt, fortæller Rune, der foretrækker at træne på netop dette underlag.

- Ikke alle grusbaner er klar endnu, og kunstgræs er ikke helt så godt, fordi bolden ikke hopper så højt, og man glider lidt rundt. Men det er godt bare at slå til en bold, så jeg må tage, hvad der er.

Han har blandt andet trænet med sin søster og Frederik Løchte, men situationen i det, der skulle have været gennembrudssæsonen i de voksnes rækker, er selvsagt ikke optimal.

Holger Rune er dog opsat på at få det bedste ud af perioden trods alt.

- Andre har slet ikke mulighed for at træne, fordi de bor steder, hvor der er udgangsforbud. Jeg kan spille lidt og arbejder også på andre ting for at få et forspring til de andre, mens tiden står stille.

- Derhjemme laver jeg meget fysisk træning for at komme i bedst mulig form, og så arbejder jeg med mentale ting med min mentaltræner, fortæller Holger Rune.

Han havde en svær start på året, men begyndte at finde melodien med en fin sejr i en tyrkisk turnering, inden han var med til vinde 5-0 med Danmark i Davis Cup i marts, før corona lukkede stort set al sport ned.

- Jeg håber virkelig, at sæsonen kommer i gang igen. Jeg havde lige fundet et flow og spillede god tennis, lyder det fra Holger Rune.

Han nåede at avancere til førstepladsen på verdensranglisten for juniorer sidste år, inden han begyndte at hellige sig de voksnes rækker. Her ligger han nu nummer 827 på ranglisten midt i coronadvalen.