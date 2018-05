Dansk speedwayreserve skal opereres efter VM-grandprix

Iversen, der deltager i Prag som reservekører, forventer dog, at han hurtigt er klar igen efter at have fået løst et problem i den ene skulder.

- Jeg har bøvlet med en skulderskade fra sidste år. Den er blevet set an løbende, men der er en nerve i klemme, som skal have bedre forbindelse.

- Jeg kører i Prag. Det er ikke noget større. Det giver måske ti til 14 dage på bænken. Det er sådan set det, siger 35-årige Niels-Kristian Iversen.

Han fik ikke et wildcard til at deltage i hele serien i denne sæson, som tilfældet var for Nicki Pedersen, men Niels-Kristian Iversen blev kaldt til i de to første grandprixer.

Det skyldtes, at slovakiske Martin Vaculik kom slemt til skade med brud i den ene ankel i en ligamatch for sin engelske klub Leicester, inden VM-serien begyndte.

Derfor var Niels-Kristian Iversen med i sæsonens første grandprix i Warszawa, og han kører også i Prag.

Derefter ved danskeren ikke, hvad der sker i forhold til Martin Vaculiks skade og mulighed for at deltage i serien igen snarest.

- Jeg ved stadig ikke noget ud over de første to. Så må vi se, hvad det bliver til. Der er rimelig lang tid til det næste grandprix, som er i Horsens. Indtil videre er det kun de to første, jeg er blevet tildelt.

Det næste grandprix i VM-serien køres i Horsens 30. juni, og her vil der også blive uddelt et wildcard til en dansk kører, men her føler Niels-Kristian Iversen sig ikke sikker på at blive valgt.

- Det kommer an på, hvad de vurderer ud fra. Det er ved at være længe siden, jeg har fået et wildcard. Måske satser de på at tage yngre kørere med. Jeg håber, jeg kommer i betragtning.

- Det afhænger måske også af, hvordan jeg gør det i Prag i weekenden. Leverer jeg et godt resultat, er det måske mere attraktivt at få mig med i Horsens, siger Niels-Kristian Iversen.

Han er den seneste dansker til at vinde et VM-grandprix med sejren i oktober 2016 i Torun.

I Warszawa nåede hverken Iversen eller Nicki Pedersen videre til semifinalerne.