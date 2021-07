Dansk speedwayprofil skuffer i udskudt grandprix i Prag

Den danske speedwayprofil Leon Madsen havde en skidt dag på cyklen og endte som tier, da verdens bedste kørere søndag dystede i Prag i et udskudt grandprix i VM-løbsserien.

Anders Thomsen, der er dansk mester, havde derimod en godkendt dag og nåede semifinalen, hvor han dog endte sidst.

Den 30-årige russer Artem Laguta vandt grandprixet efter en stærkt kørt finale, hvor han på elegant vis overhalede sin landsmand Emil Sayfutdinov.

I den samlede VM-stilling er Leon Madsen på ottendepladsen, mens Anders Thomsen er på 11.-pladsen efter sæsonens to første afdelinger.

Egentlig skulle kørerne holde fri søndag, men fordi regnen piskede ned over den tjekkiske hovedstad lørdag aften, blev grandprixet udskudt til søndag.

Lørdag var Leon Madsen brandvarm og vandt tre heats, før grandprixet blev afbrudt og udskudt til søndag, hvor resultaterne blev nulstillet, og konkurrencen startet forfra.

Det skulle dog hurtigt vise sig, at Leon Madsen ikke var på niveau med lørdag. Han blev således toer i sit første heat og blev smidt ud af det andet, fordi han kørte i startsnoren, inden den var gået op.

Derefter vandt han sit tredje heat i overlegen stil og havde stadig gode muligheder for at nå med i semifinalen. Men det endte med to tredjepladser i de sidste heats, og så måtte han nøjes med en samlet tiendeplads.

- Det er sur røv, og jeg ville gerne have fortsat i går, men sådan fungerer det ikke. Banen var komplet anderledes i dag i forhold til i går, så vi skiftede til en anden motor, men det gav ikke pote.

- Jeg må i arbejdstøjet. Det nytter ikke at stå her og græde snot over det. Når vi får løst problemerne med grejet, skal vi nok komme stærkere igen, og sæsonen er stadig lang, siger Leon Madsen.

Anders Thomsen fik også en dårlig start på grandprixet. Han udgik af første heat, men fik derefter styr på cyklen.

I sit andet overhalede han Jason Doyle i sidste sving og tog andenpladsen, inden han vandt de to efterfølgende heats og dermed var sikker på en plads i semifinalen.

Han fik en dårlig generalprøve til semifinalen, da han i sit sidste heat gik bagover, da startsnoren gik op. Han udgik af heatet og skulle i semifinalen forsøge at hente et godt resultat fra yderbanen, hvorfra ingen indtil da havde vundet.

Den danske mester endte da også sidst og måtte nøjes med en samlet ottendeplads.

Næste grandprix løber af stablen 30. juli i den polske by Wroclaw.