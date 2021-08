Dansk speedwaykører snuser til sejren i russisk grandprix

Kortvarigt så det dog ud til, at Thomsen havde chancen for at vinde sæsonens ottende grandprix, men der blev lukket af for danskeren, før han for alvor kom i spil til sejren.

Det var første gang i sæsonen, at både Thomsen og Madsen kørte sig i semifinalen i VM-serien samme aften. Madsen måtte nøjes med en syvendeplads.

Hjemmebanehåbet Artem Laguta tog sejren, mens polske Bartosz Zmarzlik blev toer.

De to er i en tæt duel om VM-titlen. Efter otte grandprixer er Bartosz Zmarzlik med 139 point et enkelt point foran sin russiske konkurrent. Svenske Fredrik Lindgren fuldender top-3.

Madsen er bedst placerede dansker på syvendepladsen med 72 point, mens Anders Thomsen er nummer ti med 60 point.

Lørdag aften viste de to danskere højt niveau.

Leon Madsen kom rigtigt i gang i heat nummer 13, hvor han kom først over målstregen med en overhaling på sidste omgang.

Sidste indledende heat vandt han suverænt, og semifinalepladsen var en realitet.

Her fik han selskab af Anders Thomsen, som havde sin klart bedste dag i sæsonen. Efter sine fem første heat stod han noteret for ti point, og det var første gang i 2021, at han havde skrabet et tocifret antal point sammen.

Først skulle Leon Madsen kæmpe for en finaleplads, men den 32-årige dansker fik en sløj start og sluttede på fjerdepladsen.

Bedre gik det for Anders Thomsen, som efter en svær start kæmpede sig op på andenpladsen og avancerede til finalen.

Her så det ud til, at han havde muligheden for at stryge forbi de øvrige finalister og lægge sig overraskende i spidsen.

Men Laguta og Zmarzlik var for rutinerede til at lade danskeren slippe igennem. 27-årige Thomsen blev skærmet, men kunne glæde sig over sin første tur på podiet i VM-serien.

Næste grandprix køres 11. september i Vojens i Danmark.