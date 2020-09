Dansk speedwaykører får wildcard til grandprixer i Polen

Det er anden gang, at Thomsen skal deltage i et grandprix. Han var også med, da der i 2016 blev afholdt et VM-grandprix i Horsens. Her scorede han fem point.

Thomsen er reserve til VM-serien, hvor der indtil videre er afviklet to af otte grandprixer. Mikkel Michelsen, Leon Madsen og Niels-Kristian Iversen er faste deltagere i årets serie.

På grund af coronapandemien ser sæsonen væsentligt anderledes ud end normalt. Sæsonen er forkortet til otte løb - seks i Polen og to i Tjekkiet.

Serien føres af polske Maciej Janowski, mens Tai Woffinden fra Storbritannien og Bartosz Zmarzlik fra Polen er henholdsvis nummer to og tre.

Bedste dansker er Niels-Kristian Iversen på sjettepladsen. Han er ni point efter den førende kører.