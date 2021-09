Dansk speedway famler efter det fine selskab

For Leon Madsen handler sæsonens to sidste grandprixer i polske Torun fredag og lørdag udelukkende om at jagte top-6. Anders Thomsen er ikke en del af det kapløb.

Det er top-6, som får adgang til næste års VM-serie, hvor Danmark lige nu kun er sikker på at have Mikkel Michelsen med.

Søren Andersen, sportschef for Danmarks Motor Union, håber på en god VM-afslutning, men retter også blikket frem mod næste sæson.

- Vi har en sikker mand i VM-serien, og det er Mikkel Michelsen, og som han har kørt i 2021, kan han sagtens være en, der kan køre med i top-5 til næste år, vurderer Søren Andersen.

Der er også stadig store forhåbninger til Leon Madsen, selv om det har været svingende i denne sæson.

- Leon har haft en blandet sæson og har ikke nået det, som vi havde håbet. Der var en målsætning, der hed top-5, og han skal køre ekstraordinært godt for at opnå det.

- Leon er ikke færdig på nogen måde. Nu må vi se, hvilken plads han ender på, men jeg tror, at han får et wildcard uanset hvad, og så er han med i puljen af kørere, der kan køre godt næste år, siger Søren Andersen.

Leon Madsen har lige nu 13 og 14 point op til Maciej Janowski og Tai Woffinden, som er de kørere, danskeren realistisk kan indhente i top-6.

- Det kræver, at jeg har to kanongode grandprixer, og Maciej og Taj, som ligger over mig, har knap så gode grandprixer. Så det hele skal flaske sig, hvis det skal lykkes, men muligheden er der.

- Så vi skal gå efter det, og det gør vi selvfølgelig også, selv om det er en svær mission, vi er på, siger Leon Madsen.

Han slår dog en ting fast, uanset om det ender med top-6 eller ej.

- Men det kommer ikke til at redde noget for sæsonen. Overall har det været en nogenlunde okay sæson, siger Leon Madsen.

For Anders Thomsen er det en smule anderledes, da han i denne sæson fik sin debut i VM-serien og nu har fået smag for mere.

- Der er selvfølgelig klem på, men jeg føler selv, at jeg er ovenpå, og selvfølgelig har jeg noget, jeg skal bevise. Hvis jeg skal have et wildcard til næste år, skulle jeg gerne komme i en finale, vurderer han selv.

- Jeg er den nye dreng i klassen, og det tager tid at vænne sig til at være sammen med de bedste.

- Men jeg føler, jeg har præsteret og vist, at jeg kan være med, i og med at jeg har været i fire semifinaler, så jeg har da i hvert fald fået promoveret mig.