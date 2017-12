Dansk søsterpar: Vi havde afskrevet at spille VM sammen

De to søstre glæder sig til at dele den store oplevelse med hinanden. Men det var faktisk ikke meningen, at den yngste af de to stregspillere skulle med til VM.

Det var en skade hos Viborg-stregen Stine Bodholt, der for godt to uger siden fik landstræner Klavs Bruun Jørgensen til at sende bud efter lillesøster Rikke Iversen.

- Jeg blev meget overrasket, for jeg havde afskrevet VM.

- Jeg havde haft en god snak med Klavs, og han fortalte mig, at det ikke var min slutrunde nu her. Han ville tage tre andre stregspillere med, siger Rikke Iversen.

- Så det var ikke planen, at jeg skulle med, da han ringede til mig. Så jeg blev meget overrasket, siger den 24-årige stregspiller fra Silkeborg-Voel.

I Tyskland, hvor Danmark lørdag aften møder Montenegro i Oldenburg, kan hun hænge ud med sin tre år ældre storesøster, der til daglig spiller i Nykøbing Falster.

- Det er stort at komme til VM, men at få sin søster med er fantastisk.

- Vi har talt om, at der ikke er mange, der får lov til at opleve det her sammen. Og vi ved heller ikke, hvor mange slutrunder vi får sammen, siger Rikke Iversen.

Holdningen deles af storesøster Sarah Iversen.

- Det er dejligt at have sin søster med. Det giver noget tryghed, at man har en at læne sig op af. Hun kender mig 100 procent.

- Det er fedt at opleve sådan noget sammen og kæmpe for Danmark, siger Sarah Iversen, der har flere bud på, hvorfor de to søstre hver især er blevet så dygtige.

- Vores forældre spillede også håndbold. Så det har været naturligt for os at spille med en bold, og så har vi ellers arbejdet benhårdt og målrettet, siger storesøsteren.

Søstrene Iversen er indforstået med, at VM ikke er en søskendetur.

- Vi er meget tætte, og hun er min bedste veninde. Men vi er også gode til at være hver for sig, siger Rikke Iversen.

- Vi kommer ikke til at hænge op og ned af hinanden. Vi taler med alle mulige andre og er ikke typerne, der klæber sig til hinanden, siger hun.

I første omgang har landstræner Klavs Bruun Jørgensen ikke indskrevet Rikke Iversen i VM-truppen, der må bestå af 16 spillere. Blot 15 af de 18 spillere, der er rejst til Tyskland er indskrevet.

Ud over Rikke Iversen drejer det sig om Stine Bodholt og højrefløjen Trine Østergaard.

Danmark åbner VM lørdag klokken 20.30 mod Montenegro.