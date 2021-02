Dansk skiløber ryger ud af den kombinerede VM-konkurrence

På den nederste del af pisten missede Vorre en port, hvilket betød, at han var blandt fem deltagere, der blev noteret for en DNF (Did Not Finish) på tavlen i målområdet.

Dermed er Marcus Vorre helt ude af den kombinerede konkurrence, der fortsætter mandag eftermiddag, når der skal dystes i slalom på den italienske piste.

Canadieren James Crawford indtager førstepladsen 0,08 sekund foran franske Alexis Pinturault. Slalom-delen går i gang klokken 15.20.