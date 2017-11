Dansk skiløber inden World Cup-start: Målet er top-30

Her stiller Faarup lørdag op i styrtløb, mens søndagen står på Super-G for danskeren, der foretrækker fartdisciplinerne.

På sigt har Faarup en ambition om at blive verdens bedste, men mindre kan gøre det i denne sæson.

- Målet i denne sæson er at køre i top-30 og i pointene i et World Cup-løb, og inden for de næste tre sæsoner er målet at starte blandt de 30 første, siger Faarup.

Han tror på et godt resultat allerede i denne weekend.

- Lake Louise passer godt til mig, da der er to lange flader, så jeg tror, at jeg kan gøre det godt, siger Faarup.

Forudsætningerne for en god sæson har fået et nøk op, efter han er blevet en del af det svenske fartlandshold.

- For første gang har jeg fået en servicemand, så nu slipper jeg for at file kanter og smøre ski hver aften.

- Hver dag sparer jeg tre timer, som jeg nu kan bruge på at sove, spise, træne og teste. Det giver mig overskud, lyder det fra Faarup.

Han skal i ilden lørdag aften, når styrtløbet afvikles fra klokken 20.15 dansk tid.

Han fortsætter i næste uge til World Cup i Beaver Creek i USA og i midten af december står den på World Cup i Italien.

Faarups helt store mål i denne sæson er dog OL, der afvikles i Pyeongchang i februar.