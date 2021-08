Dansk sidevind skal lære Remco Evenepoel at køre i vifte

Han har fortsat meget at lære, og af samme årsag er han i denne uge med på de danske landeveje i cykelløbet PostNord Danmark Rundt.

- Jeg kommer uden forventninger. Jeg ser det som en ny form for løb for mig. Det er et fladt løb med meget vind. Det passer mig ikke så godt, men jeg kan godt lide at køre uden at have så mange planer eller taktikker.

- Den vigtigste årsag til, at jeg er her, er, at jeg skal lære at køre i vifte (formation i forbindelse med sidevind, red.) og kæmpe for positioner i de vigtige dele af løbet, siger han.

I den disciplin kan rutinerede holdkammerater som Mark Cavendish, Yves Lampaert og Michael Mørkøv formentlig give ham nogle fif de kommende dage.

Med Evenepoels totale dominans i juniortiden og 16 professionelle sejre er det let at glemme, at belgieren ikke har kørt længere, end han har.

Som teenager spillede han fodbold og var blandt andet på ungdomsholdene i Anderlecht og PSV Eindhoven, før han i 2017 byttede støvler og bold ud med klamper og cykel.

Den professionelle cykelkarriere kørte på skinner, indtil 21-årige Evenepoel i august sidste år styrtede ud over en bro i Lombardiet Rundt. Løbet, som Jakob Fuglsang endte med at vinde.

Evenepoel brækkede sit bækken og fik først comeback ni måneder senere i Giro d'Italia.

Her viste han sit store talent i glimt, men endte med at udgå. I juni vandt han så Belgien Rundt, men han leder fortsat efter topniveauet.

- Jeg forsøger at vinde så meget som muligt med holdet. Jeg tager hvert løb som et skridt fremad i processen. Jeg kører ikke noget løb som forberedelse til et andet løb. Jeg tager det løb for løb og går efter det maksimale med holdet. Jeg må se, hvornår det også er muligt at køre for mig selv, siger han.

Med en sprinter som Mark Cavendish på holdet forventer Evenepoel også en hjælperolle på de flade etaper i Danmark.

- Jeg er her også for at hjælpe Mark med at spurte. Jeg tror, at vi kan få et godt leadout-tog med Mørkøv, (Shane, red.) Archbold - ja, faktisk alle.

- Det vigtigste for os er at gå efter etapesejre, og det kan vi forhåbentlig gøre allerede i morgen (tirsdag, red.), siger belgieren.

PostNord Danmark Rundt begynder tirsdag, og der er rig mulighed for sidevind, når 1. etape køres fra Struer til Esbjerg. Løbet slutter lørdag på Frederiksberg.