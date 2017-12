Dansk selvtillid antænder glød i svensk bagspiller

Mange mener, at Danmark står med gode muligheder for at avancere, og den holdning er med til at tænde de svenske spillere, som har imponeret ved VM med sejr over Norge og storsejr mod Slovenien i ottendedelsfinalen.

- Vi vil vise, at vi er deres mareridt. Vi har den samme chance for at vinde kampen, som de har. Vi vil gøre alt, hvad vi kan. De kan snakke så meget, de vil. Det gør os kun stærkere, siger den svenske bagspiller Jenny Alm til TV2 Sport.

- Det vil være en krig fra start til slut. Det er to hold, der er stærke i forsvaret, så det hold, der spiller bedst i angrebet, har en stor chance for at vinde kampen, siger spilleren, der til dagligt optræder for København Håndbold.

Ordet drømmemodstander har endda floreret fra dansk side, og svenskerne er klar til at modbevise den påstand.

- De har altid noget at sige i Danmark. Lad os nu se, om vi er en drømmemodstander eller ej. Det er nemt at være fræk og hård inden kampen, siger svenske Nathalie Hagman til TV2 Sport.

Om Sverige eller Danmark må forlade VM med bøjede hoveder, bliver afgjort fra klokken 17.30 tirsdag.