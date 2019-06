Dansk selverkendelse: Tyskland var bare bedre

Flere danske fejl blev kostbare i kampen, men de danske spillere mente også, at de havde været oppe mod et bedre hold.

- Det er skuffelsen, der fylder. Vi havde håbet på, at vi kunne gøre det bedre og få et bedre resultat. Men når vi kigger på kampen, må vi også konstatere, at det var en fortjent sejr til Tyskland. De var dygtigere end os, siger landstræner Niels Frederiksen.

- Skal man slå Tyskland til en U21-slutrunde, så skal man ramme topniveauet og ikke lave for store fejl, og det gjorde vi. Vi ramte ikke topniveauet, og vi lavede også for store fejl.

Jacob Bruun Larsen kendte det tyske hold godt fra sin dagligdag i tysk fodbold, og han var ikke så overrasket over tyskernes niveau.

- Vi havde forestillet os det anderledes, men vi må bare sige, at i anden halvleg spillede vi mod et bedre hold på mange, mange parametre, lyder det fra kantspilleren, som blev skiftet ud i anden halvleg.

- Jeg synes, vi spillede lidt for langsomt. De skulle bruge alt for få kræfter for at få kuglen. Det var lidt det modsatte, vi skulle. Vi løb meget forgæves. Så på den måde var de klogere end os. Det, synes jeg, er lidt frustrerende, tilføjer han.

FC Nordsjællands midtbanespiller Magnus Kofod Andersen var den største overraskelse i Danmarks startopstilling.

Han fik de første 70 minutter på banen og var ligesom holdkammeraterne skuffet over de fejl, som kostede dyrt. Men han mener også, at holdet kan rejse sig hurtigt.

- Vi er blevet enige om, at det er fair nok at være skuffet i aften, men det er en ny dag i morgen, og hvis vi skal have en chance for at komme i semifinalen, så kræver det, at alle får ryddet op, siger han.

Danmarks næste kamp er torsdag mod Østrig, som mandag slog Serbien 2-0.