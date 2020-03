Dansk sejler efter OL-garanti: Giver ro i sindet

Det glæder Ida Marie Baad midt i en usikker tid. Hun er sammen med Marie Thusgaard kvalificeret i bådklassen 49'er FX.

- Det giver helt klart ro i sindet. Det gør situationen en smule mere sikker, men ellers er der ikke noget, der er særligt sikkert lige nu, siger hun.

- Vi ved ikke, hvornår der er stævner, eller hvornår vi kan komme ud at træne med vores udenlandske træningspartnere, fordi vi ikke ved, hvordan den her coronasituation ændrer sig.

- Det er helt vildt dejligt at vide, at vi stadig er udtaget til OL, men det havde vi også lidt regnet med.

De nye datoer for OL vil blive meldt ud inden for tre uger. Indtil da venter Ida Marie Baad og Marie Thusgaard med at lægge de helt store planer for deres forberedelse til legene.

- Kalenderen er stadig usikker. Man bygger jo op mod et peak, så når vi ved, hvornår OL kommer til at ligge, så kan vi planlægge vores kalender ud fra det. Indtil da er det svært at planlægge ret meget.

- Vi går i en venteposition lige nu. Vi holder os i form, og gør hvad vi kan, under de forhold der er nu, siger Ida Marie Baad.