Dansk scout: Belgien er mere end sine stjernespillere

Playmaker Kevin De Bruyne er ude med et brud i ansigtet, og Eden Hazard er langt fra topformen efter en skadesplaget sæson i Real Madrid.

Der er spørgsmålstegn ved flere af Belgiens største stjerner forud for holdets første kamp ved EM-slutrunden mod Rusland i Sankt Petersborg lørdag.

Det svækker på papiret en af EM's største favoritter, men bredden er stor, og Belgien er godt rustet til skulle undvære et par stjerner, mener den danske scout Jonathan Hartmann.

- Belgien har gode alternativer til de to, og desuden har holdet udviklet sig siden VM i 2018, hvor det vandt bronze.

- Dengang var Belgien en stor bunke stjerner, der spillede sammen på et hold. Nu er de i højere grad et hold og et kollektiv, der har spillet mange kampe sammen, og som er meget velorganiseret i en 3-4-3-formation, siger Hartmann.

Hartmann er til daglig assistenttræner i Lyngby Boldklub, men fungerer også som scout på det danske landshold, hvor han har haft ansvaret for at se nærmere på netop Belgien forud for EM.

- Yannick Carrasco eller den unge Jeremy Doku er gode alternativer til Hazard i offensiven, og Dries Mertens kan også nogle af de samme ting i forhold til driblinger og aftryk på offensiven, siger Hartmann.

- I mine øjne er Kevin De Bruyne den sværeste at erstatte for Belgien. Hans spillestil og spidskompetencer er ret unikke. Men Youri Tielemans er en af de belgiske spillere, der har taget flest skridt siden VM 2018.

- Han er blevet en profil på et engelsk tophold i Leicester, og han har et overblik og en spilforståelse lidt a la de Bruynes.

Ud over et par haltende offensive profiler er den belgiske defensiv også værd at bemærke.

Toby Alderweireld er blevet 32 år, Jan Vertonghen 34 år og Thomas Vermaelen 35 år. Igen mener Hartmann, at erfaring opvejer en del for manglerne.

- Defensivens styrke er helt sikkert spillernes store erfaring, men også at de har spillet rigtigt, rigtigt mange landskampe sammen. Deres indbyrdes forståelse og relationer er på et meget højt niveau.

- Men spillerne er selvfølgelig ved at være oppe i årene og ikke de hurtigste længere, og det er en af de ting, som man kan forsøge at udnytte, når man møder dem, siger den danske scout.

Hartmann har studeret det belgiske hold i 15 kampe, og trods de enkelte faresignaler mener han, at Belgien retteligt tilhører det absolutte favoritfelt ved EM.

- Jeg oplever ikke, at Belgien er på vej ned. Romelu Lukaku er lige blevet MVP i Serie A, Kevin De Bruyne er måske den bedste spiller i Premier League, Thibaut Courtois er en stærk keeper, og Tielemans er som sagt på vej op. De belgiske profiler er på toppen af fodboldeuropa.

- De har en dygtig træner i Roberto Martínez, der har vægtet kontinuitet, og det er mit klare indtryk, at Belgien både har sine stjernespillere, der kan afgøre kampe, men også et meget, meget stærkt kollektiv, siger Hartmann.

Ud over Hazard og De Bruyne er også midtbanemotoren Axel Witsel på vej tilbage fra en længerevarende skadespause og ikke aktuel til kampen mod Rusland.

Belgien møder Rusland lørdag klokken 21.00. Herefter gælder det torsdag klokken 18.00 Danmark i København og sidste gruppekamp mod Finland den 21. juni.