Dansk scout: Anførers comeback er en nøgle til spansk succes

Spaniens landstræner, Luis Enrique, har skiftet meget ud på sit mandskab op til og under EM-slutrunden.

Den 32-årige Barcelona-spiller sad ude i Spaniens to første kampe, efter at han op til turneringen var blevet smittet med coronavirus.

Siden er han vendt tilbage til startopstillingen, og ifølge fodboldscout Erik Larsen er det en af de primære årsager til holdets succes.

- Han spiller på en lidt speciel måde, men han er nok den af alle defensive midtbanespillere, der spiller hurtigst.

- Han er meget rutineret, og jeg tror ikke, at han er rar at spille imod. Man skal løbe rigtig mange meter uden at få fat i bolden, siger han.

Busquets fik de første 71 minutter af 5-0-sejren over Slovakiet og var med i 102 minutter, da Spanien besejrede Kroatien 5-3 i en hæsblæsende kvartfinale i Parken, der gik i forlænget spilletid.

- Når de går op og presser ham, spiller han bolden væk og rykker tre-fire meter. Så får han den igen, eller også er der en anden, der får den.

- Han er rutineret og teknisk stærk. Han har mange små tricks i ærmet og ved, hvordan han lige kan dreje kroppen rigtigt eller lignende, siger han.

Busquets var også anfører i to af Spaniens VM-kvalifikationskampe tidligere på året. Men det er ikke midtbanespillerens verbale stil, der gør ham til en god leder på banen.

- Han gør det på måden, han spiller. Det giver ro, når man ved, at man kan spille på den centrale midtbane, selv om man er presset, lyder det fra Erik Larsen, der i mange år var chefscout for Michael Laudrup.

I de seneste kampe har Spanien vist glimt af det topniveau, som i efteråret sikrede holdet en imponerende 6-0-sejr over Tyskland i Nations League.

Om niveauet også rækker til en tredje spansk EM-triumf i dette årtusind, er dog mere tvivlsomt.

- Det er stadig et forholdsvis nyt hold. Det er ikke et hold, der har spillet mange kampe sammen, for Luis Enrique har skiftet meget undervejs, siger Erik Larsen.

Spaniens kvartfinale mod Schweiz spilles i Sankt Petersborg klokken 18 dansk tid. Går Spanien videre, venter vinderen af duellen mellem Belgien og Italien.