Dansk racertalent tilknyttes Mercedes-rugekasse

Den danske racerkører Frederik Vesti bliver sluset ind i Formel 1-holdet Mercedes' talentprogram. Det skriver holdet på sin hjemmeside.

Her kan det dominerende Formel 1-hold følge danskerens udvikling på nærmeste hold.

Frederik Vesti blev i 2020 nummer fire i sin debutsæson i Formel 3. Sideløbende med sin tjans hos Mercedes fortsætter han i Formel 3, hvor han i 2021 skal repræsentere ART Grand Prix.

Den 19-årige vejlenser ser sin aftale med Mercedes som et stort skridt op i karrieren.

- Jeg har drømt om at blive tilknyttet Mercedes' juniorhold, og det har jeg kæmpet hårdt for. I mange år har det været en motivation til at forbedre mig hver dag.

- At skulle arbejde for det bedste hold i verden er et kæmpe boost for min karriere, siger Frederik Vesti.

Mercedes peger på Frederik Vestis dedikation som en af danskerens store styrker.

Mercedes har været altdominerende i Formel 1 i de seneste sæsoner. Holdet har vundet konstruktørernes mesterskab hvert år siden 2014 med komfortabel margin.