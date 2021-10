Dansk racertalent skal køre i amerikansk løbsserie fra 2022

- Det her er selvfølgelig en helt ny udfordring for mig - særligt i forhold til at skulle køre på ovale baner, hvilket jeg aldrig har prøvet før.

- Jeg bilder mig selv ind, at jeg er hurtig til at lære, så det bliver en fantastisk oplevelse at komme i gang, siger Christian Lundgaard til holdets hjemmeside.

Christian Lundgaard fik debut i Indycar allerede i august i år, da han i Indianapolis kørte et enkelt løb for netop RLL.

Her imponerede han ved i kvalifikationen at køre sig til en startplads som nummer fire i selve løbet. Han drattede dog en smule ned i feltet og sluttede som nummer 12.

- Christians præstation på banen i Indianapolis overraskede alle. Han gjorde et imponerende stykke arbejde og overgik forventningerne, siger holdmedejer Bobby Rahal.

- Nogle ved det måske ikke, men han havde madforgiftning, så han var ikke på 100 procent den dag, og alligevel havde vi en rigtig god weekend, siger Bobby Rahal.

Christian Lundgaard er en del af akademiet hos Formel 1-teamet Alpine og kører i 2021 i Formel 2, klassen lige under Formel 1.

Her har han haft det svært, og det kommer særligt til udtryk, når man ser på de nærmeste konkurrenter.

Oscar Piastri og Guanyu Zhou er ligesom Lundgaard en del af Alpines akademi, og de ligger henholdsvis som nummer et og to i den samlede Formel 2-stilling. Her er Lundgaard placeret som nummer 11.

Derfor er den logiske løsning, at en af de to får et Formel 1-sæde før Lundgaard, som dog for nylig har udtalt, at han fortsat drømmer om at nå op på allerøverste hylde.

Christian Lundgaard har været en del af Alpines akademi siden 2017, og det fortsætter han med at være fremover, oplyser den danske racerkørers presserådgiver til Ritzau.