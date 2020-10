Dansk racerkører triumferer i USA og får million-stipendium

Weekendens runde af løbsserien USF2000 på New Jersey Motorsports Park bestod af tre løb, og her hentede den unge dansker to sejre og en andenplads.

Dermed kan Rasmussen inden de to sidste løb ikke længere indhentes af Eduardo Barrichello - søn af den tidligere Formel 1-kører Rubens Barrichello - på andenpladsen.

- Jeg kan slet ikke fatte det endnu, så det er svært at finde de rette ord. Jeg vil dog takke mine forældre for den store støtte og ikke mindst mine sponsorer, der har givet mig muligheden for at gøre dette.

- Jeg er lykkelig over at kunne betale dem tilbage på denne måde, siger Christian Rasmussen i en pressemeddelelse.

Løbsserien USF2000 er en del af talentprogrammet "Road to Indy", hvor målet er at nå det amerikanske modsvar til Formel 1, Indycar. Her er hovedløbet det berømte Indy 500, et af verdens tre største motorløb.

Som vinder af USF2000 tildeles Christian et stipendium på 328.000 dollar (to millioner kroner), der skal bruge til at finansiere næste skridt på talenttrappen, nemlig løbsserien Indy Pro.

Tom Kristensen, Jan Magnussen og Christina Nielsen har tidligere vundet amerikanske mesterskaber, men de vandt alle i sportsvogne eller prototyper.