Dansk profil kritiserer EM-program: Det er helt håbløst

Makedonerne vandt ellers deres indledende gruppe, men den flotte præstation har ikke medført en belønning i EM-programmet. Snarere tværtimod.

- Det er helt håbløs planlægning. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det på dette niveau kan være muligt, at forholdene for holdene skal være så forskellige, siger den danske playmaker Rasmus Lauge.

Vinderne af gruppe C og D, Makedonien og Spanien, blev udstyret med hele tre kampfri dage efter afslutningen på den indledende runde.

Til gengæld skal begge hold afvikle de tre mellemrundekampe i løbet af fire dage. Det giver nummer to i de to grupper, Danmark og Tyskland, en fordel, mener Lauge.

- Helt klart. Vi kan holde den samme rytme. Vi har endda to dage pause før den sidste kamp. Det er unfair.

Danmark stod i præcis den samme situation for to år siden ved EM i Polen.

Her var danskerne flyvende i indledende runde, men blev "belønnet" med to afgørende mellemrundekampe mod Sverige og Tyskland på mindre end et døgn. Det var formentlig medvirkende til, at holdet gik glip af semifinalen.

- Alt så lovende ud, men så skulle vi spille to gange inden for 20 timer. Hvad er det for noget? Hvad tænker de på i EHF?

- Det er jo et eller andet sted at ødelægge det for de hold, der har gjort det godt i gruppefasen. Skal de have en kæmpe ulempe i mellemrunden? Jeg synes virkelig, det er håbløst, fastslår Rasmus Lauge.

Makedonien møder Tjekkiet tirsdag aften klokken 20.30 og skal vinde for at holde liv i håbet om en plads i semifinalen. Onsdag klokken 18.15 venter så mødet med Danmark.