Dansk profil hæfter sig ved det positive ved udskudt EM

Det er nemlig intet mindre end ti måneder siden, Danmark sidst spillede en kvalifikationskamp. Her vandt holdet 14-0 over Georgien.

Hvis man ikke lige kan huske, hvordan det går med det danske kvindelandshold i fodbolds kamp for at komme til EM, er det ikke så mærkeligt.

Torsdag skal Danmark så i aktion igen, når holdet spiller sin sjette kvalifikationskamp i gruppe B mod Bosnien-Hercegovina på udebane.

Kvalifikationen, der for Danmarks vedkommende startede 29. august 2019, skulle egentlig munde ud i, at 16 hold skulle spille EM til juli næste år.

Men coronavirusset rykkede EM i herrefodbold fra 2020 til 2021, og derfor blev det kort efter besluttet at rykke EM for kvinder til juli 2022.

Der kommer med andre ord til at være gået knap tre år fra den første kvalifikationskamp til selve EM-slutrunden.

Landsholdsspiller Nicoline Sørensen mener ikke, at det bør flytte fokus forud for de resterende fem kvalifikationskampe, som alle skal spilles dette efterår.

- Det eneste, vi kan kræve af os selv, er, at holde fokus på målet som er EM. Om det så hedder 2021 eller 2022, siger hun.

Angriberen vælger i stedet at fokusere på det positive ved den udskudte slutrunde.

- Vi har et år mere til at blive forberede os, et år mere til at blive endnu bedre, og et år mere til at spille os endnu mere sammen.

- Så det ser jeg ikke som en dårlig ting, siger Nicoline Sørensen, der for nylig er skiftet til engelske Everton.

Landsholdskollega Nadia Nadim lægger ikke skjul på, at det er en speciel situation med så lang en pause og ditto kvalifikation.

- Det er selvfølgelig mærkeligt. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde andet. Men det eneste, jeg kan koncentrere mig om, er at være klar til næste kamp og gøre det, jeg bliver bedt om, siger hun.

Nicoline Sørensen mener, at torsdagen kamp mod Bosnien bør udmønte sig i tre point mod gruppens nummer tre.

- Det bliver en sejr, vi skal kæmpe for, men vi bør være et bedre hold spiller for spiller. Så hvis vi holder os til den gameplan, der bliver lagt, så er jeg sikker på, vi nok skal komme derfra med tre point, siger Nicoline Sørensen.

Og planen har landstræner Lars Søndergaard styr på.

Han forventer, det bliver Danmark, der skal skabe kampen mod et defensivt Bosnien-Hercegovina-hold.

- Vi forventer, at vi skal være spilstyrende og jagte en scoring. Vi skal forsøge at få mindst mulig over på det tilfældige. De står formentlig lavt, som de gjorde for knap et år siden, da vi mødte dem sidst, siger landstræneren.

Senest, de to hold mødtes, endte det med en dansk sejr på 2-0.

Kampen begynder torsdag klokken 16.00 og kan ses på DR1.