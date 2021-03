Dansk overraskelse får stryg i All England-semifinale

De to danskere, der rangerer som nummer 90 i verden, tabte med 13-21, 11-21 til de forsvarende vindere af den prestigefyldte badmintonturnering.

Bay og Mølhede leverede en hæderlig indsats, men måtte erkende, at de var oppe imod bedre modstandere.

Kampens tre første dueller faldt ud til japansk fordel, men hvad der kunne ligne en blanding af dansk benovelse og nerver forsvandt hurtigt.

Den danske duo var med til 13-16, før japanerne skruede op for tempoet og kørte første sæt sikkert i hus ved at vinde de følgende fem dueller.

I andet sæt opbyggede japanerne også hurtigt et forspring, der var stort nok til, at de ikke nødvendigvis behøvede at ramme deres topniveau for at holde danskerne på afstand.

Samtidig løb Bay og Mølhede tør for kræfter, og til sidst havde japanerne tilspillet sig 11 matchbolde. På den tredje af dem blev kampen vundet, da fjerbolden blev sendt i nettet på den danske side.

De to danskere skulle have mødt turneringens andenseedede par fra Indonesien i anden runde, men alle indonesiske deltagere måtte trække sig efter at være fløjet til England i et fly med en coronasmittet.

Fredag sendte Endo og Watanabe en anden dansk double ud af turneringen i form af Mathias Christiansen og Niclas Nøhr.

I søndagens finale venter enten endnu et dansk par eller en ren japansk duel.

Senere lørdag mødes Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen nemlig med tredjeseedede Takeshi Kamura og Keigo Sonoda i den anden semifinale i herredouble.