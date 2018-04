Dansk motorcyklist dræbt i ulykke på racerbane i Tyskland

- Det er med stor sorg, at DMU har modtaget beskeden om, at Julie Brøndum Mortensen er død efter en ulykke på Hockenheim-banen i forbindelse med et tysk langdistanceløb.

- Straks efter ulykken var redningsfolkene i gang, og kort efter blev Julie transporteret til BG-klinikken i Ludwigshafen, oplyser løbsarrangøren, skriver motorunionen.

Ifølge Ekstra Bladet styrtede den danske roadracer under træningen med holdet 6Speed Girls, som hun var en del af.

Danskerens hold er dybt berørt af situationen.

- Vi kan stadig ikke tro det. Sorg og skræk tager ordene fra os. I går (lørdag, red.) var vores ven og holdkammerat Julie i en fatal ulykke. Vores tanker er med hende, hendes familie og alle, der har oplevet den forfærdelige ulykke, skriver holdet på sin Facebook-side.

Efter ulykken blev Julie Brøndum Mortensen bragt til hospitalet i Ludwigshafen.

Oliver Lenhard fra arrangørerne konstaterede lørdag, at redningsholdet "var på stedet straks" over for tyske speedweek.com.

- Det her er en trist start på sæsonen i det tyske udholdenheds-mesterskab, sagde han lørdag aften til den tyske hjemmeside.

Racerbanen i Hockenheim er mest kendt for i mange sæsoner at have lagt asfalt til Tysklands Grand Prix i Formel 1, men en række andre motorsportsbegivenheder afholdes også på den kendte bane i delstaten Baden-Württemberg.