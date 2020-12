Dansk momentum skal bære holdet til sejr over Norge

Et kig på, hvordan semifinalemodstanderen Norge har gjort det ved EM, kan dog gøre det svært at tro på en dansk finaleplads.

De danske håndboldkvinder har leveret et flot EM indtil videre med fem sejre og kun et enkelt nederlag. Det har foreløbig ført holdet til semifinalen.

Nordmændene har vundet samtlige seks kampe på vejen til semifinalen. Ikke bare har de vundet dem. De har decideret fejet gulv med samtlige modstandere.

Den mindste sejr lød på syv mål over Hollands forsvarende verdensmestre, og Norge har vundet de seks kampe med en gennemsnitlig målforskel på mere end 11 mål.

De statistikker fremtvinger utvivlsomt respekt i den danske trup, men bagspiller Kristina Jørgensen ser stadig gode muligheder for at få skovlen under Norge efter 13 mislykkede forsøg i træk.

- Vi er skarpere end nogensinde lige nu. Kamp for kamp har vi udviklet os og er blevet bedre og bedre. Hvorfor skal det så ikke være nu, spørger hun retorisk på pressemødet forud for fredagens semifinale.

I to testkampe kort inden slutrunden spillede Danmark helt lige op med nordmændene. Det skal dog tilføjes, at Norge i de kampe manglede holdets to bedste målvogtere, som er med igen nu.

Det ændre dog ikke på, at selvtilliden i den danske trup er stor.

- Vi har leveret en rigtig god turnering og taget et skridt op niveaumæssigt. Vi er godt klar over, at vi står over for en rigtig stor opgave, men vi tror på det, siger Kristina Jørgensen.

Norge er på nuværende tidspunkt ikke indehaver af hverken EM-, VM- eller OL-titlen, hvilket er en sjældenhed.

Holdets islandske landstræner, Thorir Hergeirsson, mener dog også, at han har et mere slagskraft hold til denne slutrunde end de seneste.

- I 2018 og 2019 manglede vi flere nøglespillere. Men spillerne, som var med, lærte meget. Nu har vi nogle af nøglespillerne tilbage og flere erfarne spillere, forklarer han.

Den danske landstræner, Jesper Jensen, forsøger ikke at tage favoritrollen til kampen. Men han ser muligheder for et stort resultat.

- Vi har haft et godt forsvar, og, selv om jeg måske ikke burde sige det lige nu, de bedste målvogtere i turneringen indtil videre. Vi er et godt sted. Vi har meget respekt for Norge og semifinalen, men vi har ingen frygt, siger han på pressemødet.

De to hold tørner sammen klokken 20.30 fredag.