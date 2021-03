Dansk mester laver nyt topresultat i Belgien

Torsdag leverede den regerende danmarksmester et nyt topresultat, da hun besatte andenpladsen i det belgiske endagsløb Oxyclean Classic Brugge-De Panne.

Det var australieren Grace Brown, der kørte først over målstregen syv sekunder foran en mindre forfølgergruppe. Her vandt Norsgaard spurten og kom altså i mål som nummer to.

Også Julie Leth var helt med fremme og blev noteret for en tiendeplads, yderligere fem sekunder efter.

Emma Norsgaard har i denne sæson haft syv løbsdage og har kørt sig til fire andenpladser. Hun er ikke sluttet dårligere end nummer 11 i et løb siden overgangen til Movistar.

Det var fjerde gang, de kvindelige ryttere kørte Oxyclean Classic Brugge-De Panne, som i 2018 debuterede på kvindernes cykelkalender.

Hos herrerne har det vindblæste løb dog en historie, der strækker sig tilbage til 1970'erne.

I mange år blev det kørt over tre dage, men har siden 2018 været et endagsløb.