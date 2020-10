Dansk mester får wildcard til VM-serien i speedway

Den danske mester var blandt fem kørere, som blev tildelt et wildcard, som betyder, at de er blandt de permanente kørere i næste sæsons serie.

Speedwaykøreren Anders Thomsen kunne søndag juble, da det stod klart, at han deltager i næste sæsons VM-serie i speedway.

Det er FIM Speedway Grand Prix, der står bag VM-serien, og som uddeler wildcards, og valget faldt på fire øvrige kørere ud over danskeren.

Det er russerne Artem Laguta og Emil Sayfutdinov samt Martin Vaculik fra Slovakiet og Max Fricke fra Australien.

Anders Thomsen vandt for nylig DM-guld, og dermed overtog han titlen som danmarksmester fra Kenneth Bjerre.

Danmark har i forvejen Leon Madsen med i VM-serien i næste sæson, efter at Leon Madsen lørdag i sæsonens sidste grandprix formåede at slutte samlet i top-6.

Dermed har Danmark to kørere med næste år.

I denne sæson, som på grund af coronapandemien var barberet ned til kun otte grandprixløb, deltog også Niels-Kristian Iversen og Mikkel Michelsen.

Det lykkedes dog ikke for de to danskere at ende i top-6, og dermed er de ikke med næste år.

I næste sæson vil der til hvert grandprix blive uddelt et wildcard til en 16. kører.