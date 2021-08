Dansk medaljehåb i bordtennis åbner PL med bøvlet sejr

Det blev dog mere spændende, end den rutinerede dansker havde håbet.

- Det var en forfærdelig kamp at starte med. Jeg følte mig godt tilpas og startede kampen godt, men i fjerde sæt stak han af fra mig, og usikkerheden kom.

- Jeg følte ikke, at jeg kunne ramme de baghåndsåbninger, jeg har stået og tæsket i hjørnet i træningslokalet fire måneder i streg. Det var den mest forfærdelige situation, jeg kunne stå i. Jeg var så langt fra mit niveau i de to sidste sæt, siger Peter Rosenmeier.

Den 37-årige batmand har vundet fire PL-medaljer i karrieren og anses om en af de store danske medaljefavoritter i Tokyo, og det så da også godt ud, da Rosenmeier tordnede afsted og vandt første sæt.

Amerikaneren svarede omgående tilbage, og spillerne endte med at vinde sæt på skift, og derfor skulle opgøret finde sin vinder i et femte og afgørende sæt.

Her var danskeren bagud 4-6 og måtte bruge en timeout på at få sig selv på ret køl, så han kunne vende kampen og sikre en god start på PL.

- Jeg tog egentlig ikke timeouten for min skyld, men for at forsøge at ryste ham, siger Peter Rosenmeier.

Han påpeger, at der er god læring ved at have spillet en tæt åbningskamp - en kamp der på grund af coronapandemien var danskerens første internationale turneringskamp i næsten to år.

- Jeg håber, at det her var startskuddet, og at jeg nu kan sænke mine skuldre lidt. Jeg ved, at jeg kan spille 300 procent bedre, end jeg gjorde i den her kamp.

- Jeg ved, at jeg kan vinde, selv om jeg er begravet og føler mig helt nede i sækken, siger den danske medaljefavorit.

Rosenmeier deltager i klasse 6, der er for stående spillere, der er mest påvirket af deres fysiske handicap.

Han skal i aktion igen torsdag formiddag dansk tid i den anden og sidste gruppekamp mod italieneren Matteo Parenzan.

Peter Rosenmeier har vundet en medalje, hver gang han har deltaget i de paralympiske lege. I 2008 og 2016 tog han guld, mens han i 2004 og 2012 hev bronze hjem til Danmark.